Di Marzio: “Cittadella, contatti col Sassuolo per Piccinini”

A poco più di 49 ore dalla fine del calciomercato estivo, il Cittadella guarda in casa Sassuolo per rinforzarsi in difesa e per garantire più sicurezza a mister Edoardo Gorini. Secondo quanto si legge su Gianlucadimarzio.com il club veneto avrebbe manifestato un forte interesse per Stefano Piccinini, giocatore classe 2002 di proprietà del Sassuolo. Tra le due società ci sarebbero dei contatti in corso per arrivare all’intesa definitiva.

