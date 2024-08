Serie B: il Catanzaro cade a Cesena, i bianconeri vincono 2 a 0. Successo Juve Stabia, pari a Cosenza. Risultati finali e classifica aggiornata

La terza giornata di Serie B è giunta al capolinea. Questa sera, mercoledì 28 agosto, si sono disputati i tre posticipi del terzo turno del campionato cadetto. Vittoria importante per il Cesena che, col 2 a 0 interno rifilato al Catanzaro grazie alle reti di Kargbo e Adamo, ottiene la sua seconda vittoria in questo campionato. Successo importante anche per la Juve Stabia che batte il Mantova 1 a 0 per via del sigillo di Piscopo. Solo 0 a 0 invece tra Cosenza e Spezia.

COSENZA-SPEZIA 0-0

CESENA-CATANZARO 2-0 (Kargbo, Adamo)

JUVE STABIA-MANTOVA 1-0 (Piscopo)

Ecco la classifica:

Reggiana 7 Juve Stabia 7 Salernitana 6 Cesena 6 Südtirol 6 Pisa 5 Sassuolo 5 Spezia 5 Mantova 4 Modena 4 Cittadella 4 Cosenza 4 Carrarese 3 Palermo 3 Cremonese 3 Brescia 3 Catanzaro 2 Frosinone 2 Sampdoria 1 Bari 1