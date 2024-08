Duello di mercato tra il Bari e il Cesena in questi ultimi giorni di calciomercato. Come si legge su Gianlucadimarzio.com i due club sono fortemente interessati ad Anthony Partipilo e sono pronti a compiere passi in avanti per arrivare alla fumata bianca. Nella giornata di domani, giovedì 29 agosto, sono previsti nuovi contatti tra le due società e il Parma per chiarire definitivamente il futuro dell’ex attaccante della Ternana.

