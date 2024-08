Il Catanzaro è in chiusura per Ceseroli. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club calabrese è ad un passo dalla fumata bianca.

Il terzino classe 2001, di proprietà dell’Atalanta, era entrato anche nel mirino del Palermo che rimane alla ricerca di un compagno di reparto per Lund.