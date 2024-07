La Carrarese attinge dalla Serie C per rinforzare l’attacco. Come si legge su Gianlucadimarzio.com il club toscano ha individuato in Leonardo Cerri il profilo ideale per migliorare il reparto offensivo. Attaccante classe 2003, il giocatore di proprietà della Juventus Next Gen è vicinissimo ad approdare in Serie B per mettersi in mostra in una categoria superiore. Filtra dunque ottimismo per la fumata bianca

