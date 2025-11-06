Serie B, Venezia-Sampdoria sarà il match gratuito del weekend su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritti di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato quale sarà il match del prossimo weekend visibile gratuitamente per tutti gli appassionati.
La scelta è ricaduta su Venezia-Sampdoria, sfida valida per l’undicesimo turno del torneo cadetto. La partita si giocherà sabato alle ore 19:30 e sarà disponibile in chiaro sulla piattaforma streaming, come ormai da tradizione per una gara a settimana.
Un appuntamento di grande interesse tra due squadre ambiziose, con il Venezia impegnato nella corsa ai vertici della classifica e la Sampdoria determinata a risalire posizioni per rientrare nella zona playoff.