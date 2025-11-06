Juve Stabia-Palermo, il messaggio degli Amministratori Giudiziari: «Serve l’unione di tutta Castellammare»

La S.S. Juve Stabia 1907 ha diffuso una nota ufficiale firmata dal collegio degli Amministratori Giudiziari, composto dai dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, insediatisi lo scorso 21 ottobre a seguito della decisione del Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, presieduto dalla dottoressa Teresa Areniello. La misura di amministrazione giudiziaria, disposta ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 159/2011, non avrà alcuna ripercussione sulla gestione sportiva del club.

Nel comunicato, gli amministratori hanno assicurato che la Juve Stabia scenderà regolarmente in campo per la prossima partita di campionato contro il Palermo, in programma sabato 8 novembre alle 17.15 allo stadio Romeo Menti. «L’Amministrazione Giudiziaria desidera rassicurare i tifosi, la città di Castellammare di Stabia, gli sponsor e tutti gli appassionati delle Vespe — si legge nella nota — che l’attuale percorso è volto a garantire legalità, forza e slancio alla squadra e alla società».

Scarpa e Ferrara hanno inoltre ribadito la volontà di tutelare e valorizzare il legame tra il club e la città: «La Juve Stabia non è solo una squadra, ma un patrimonio di Castellammare, un simbolo che merita palcoscenici sportivi all’altezza della sua storia e della sua bellezza».

L’appello finale è rivolto al popolo gialloblù: «Per raggiungere gli obiettivi sportivi e sociali della stagione è indispensabile il sostegno di tutti. Chiediamo alla città di stringersi attorno a mister Abate e ai giocatori, dimostrando il senso civico che da sempre contraddistingue Castellammare. Insieme possiamo infondere nuova energia e slancio a questo glorioso club».