Cremonese, svolta in panchina: Giampaolo pronto al ritorno al posto di Nicola

La Cremonese è pronta a cambiare guida tecnica. Come riporta Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta dello Sport, la posizione di Davide Nicola è ormai al capolinea dopo il crollo di risultati delle ultime settimane. Un ribaltone maturato dopo ore di riflessioni, raccontato da Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta dello Sport, che porta con decisione verso il ritorno di Marco Giampaolo. Ancora Vincenzo Di Schiavi, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, evidenzia come la scelta della società sia ormai indirizzata verso una svolta immediata. Secondo Vincenzo Di Schiavi della Gazzetta dello Sport, la trattativa è in fase avanzata e potrebbe chiudersi nelle prossime ore.

A fare da sfondo, le parole di Bonazzoli dopo il pesante ko contro la Fiorentina:

«Dobbiamo stare zitti e lavorare, continuare a lottare per portare i punti a casa. Ci stiamo giocando la vita».





Il futuro della panchina grigiorossa sembra quindi segnato. Giampaolo, già allenatore della Cremonese undici anni fa, è pronto a tornare in un momento delicatissimo. Come sottolinea Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta dello Sport, i contatti sono continui e resta solo da risolvere il nodo contrattuale con il Lecce, club con cui è ancora legato fino al 30 giugno.

La tempistica è strettissima: la sfida contro il Parma incombe e potrebbe rappresentare l’inizio del nuovo corso. La scelta del presidente Arvedi, come ricostruito da Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta dello Sport, nasce anche da un rapporto di stima e riconoscenza con il tecnico abruzzese, già protagonista in passato di una stagione di rilancio con i grigiorossi.

Giampaolo si troverà però di fronte a una missione complicata. La Cremonese arriva da una striscia drammatica: quindici partite senza vittorie, con undici sconfitte e quattro pareggi. Un crollo verticale che ha portato la squadra al terzultimo posto, dopo un avvio sorprendente che l’aveva vista addirittura nelle zone alte della classifica.

Il nuovo tecnico dovrà intervenire soprattutto sull’aspetto mentale, come evidenziato anche da Nicola dopo il pesante passivo contro la Fiorentina. L’obiettivo è riattivare uomini chiave e dare una nuova identità a una squadra smarrita.

Bonazzoli, leader offensivo con sei reti, ha indicato la strada:

«Dobbiamo trovare delle soluzioni. Non possiamo sfuggire dai numeri, serve fare un profondo esame di coscienza. Questa roba qui non deve farci dormire la notte, per noi rimanere in Serie A significa continuare a vivere. Non dobbiamo mollare, serve tornare quelli che eravamo quindici partite fa».

Il tempo stringe e la pressione cresce. Il cambio in panchina rappresenta l’ultima carta per tentare la salvezza. Ora, come sottolinea Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta dello Sport, toccherà alla squadra dimostrare di meritare la categoria.