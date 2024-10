Cremonese-Salernitana, Soriano: «Sconfitta che brucia»

Al temrine della sfida persa allo Zini contro la Cremonese, l’attaccante della Salernitana, Roberto Soriano, ha parlato in conferenza stampa.

«Dispiace per una sconfitta, ora serve tenere la testa bassa, chiedere scusa ai tifosi. Ognuno deve dare qualcosa in più per uscire da questo momento. Non abbiamo analizzato la partita col mister. Mio rendimento? Posso dare molto di più.

Modulo? Siamo giocatori che non possono preoccuparsi del modulo ma possiamo incidere sul modo di andare in campo. Stiamo giocando sempre ma non riusciamo a chiudere l’azione con cattiveria. Ci manca concretizzare quanto creiamo.

Altalena di risultati? Quando vieni da due sconfitte vedi tutto negativo. Ho vissuto momenti bui e ora serve guardarsi dentro, farsi un esame di coscienza e capire cosa si può andare in più per cambiare questi risultati. Ora serve dare il massimo.

Cesena? In questo momento la sconfitta brucia ma dobbiamo pensare al Cesena, sfida difficile ma serve carattere e coraggio. Dobbiamo tirare la corsa in più, l’atteggiamento corretto, uniti perché altrimenti non si va da nessuna parte».