Cosenza, Viali: «Lunedì torneremo a lavorare per migliorare ancora e ripartire»

William Viali ha parlato nella conferenza stampa post partita dopo il 2 a 2 ottenuto ieri pomeriggio contro la Feralpisalò. Di seguito un estratto delle parole rilasciate dal tecnico della squadra calabrese, prossimo avversario di campionato del Palermo, raccolte da Tifocosenza.it

«Ho percepito l’alchimia della passata stagione. A Cosenza è determinante per fare risultati. Lunedì torneremo a lavorare con grande fiducia. I ragazzi vogliono uscire da questo momento con grande determinazione e presenza. Hanno saputo soffrire e rimanere in partita. Potrebbe essere una bella idea aprire gli allenamenti al pubblico. Volevano dimostrare alla propria gente quanto sono attaccati alla maglia. Hanno fatto di tutto per dimostrare che credono in un nuovo percorso. Cercheremo di migliorare ancora ma la base è l’ideale per ripartire.

Al di là del punto, che comunque è molto utile in questo finale di campionato, va bene il modo in cui abbiamo strappato il pareggio. Il momento e la settimana sono state delicate, con troppe chiacchiere gratuite. Contava dimostrare qualcosa in campo, raddrizzarla due volte dopo un doppio svantaggio è importante. Sono orgoglioso dei ragazzi. Siamo partiti fortissimo, potevamo segnare due o tre volte ma siamo andati paradossalmente sotto. L’abbiamo raddrizzata al termine di un bel primo tempo».