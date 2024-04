City Group: ricavo da oltre un miliardo di euro ma bilancio in rosso. Le cifre

L’anno 2023 è sicuramente stato significativo per il City Football Group dal punto di vista sportivo, coronato dai cinque trofei del Manchester tra cui la prima e storica Champions League. Come riporta Calcioefinanza.it, però, sul fronte finanziario si sono registrate delle perdite per un totale di 147,8 milioni di euro, nonostante i ricavi record che raggiungono quota 1,02 miliardi di euro.

Nei conti del gruppo, pubblicati questa settimana, non vengono specificate le entrate e le uscite di ognuno dei singoli club gestiti (tra cui il Palermo), ma rivelano un forte aumento delle spese complessive, con i costi totali del personale in aumento di oltre il 26%, da 569,1 milioni del 21/22 ai 488,5 milioni nel 2021-22 ai 720,1 milioni nel 2022-23.