Oggi per il Palermo sarà una data storica. Il Palermo City Football Academy, il primo Centro Sportivo di proprietà del Club rosanero in oltre 120 anni, aprirà ufficialmente i battenti e verrà inaugurato a breve.

Al Renzo Barbera sono presenti alcuni tifosi per partecipare al “Legends day” in cui avranno modo di seguire in tempo reale tutti gli aggiornamenti provenienti da Torretta: