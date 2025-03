Inzaghi presenta Cosenza-Pisa: «Giochiamo per avere pressioni e vincere»

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Pisa e Cosenza, sottolineando lo spirito competitivo della squadra e il percorso fatto finora.

Ecco le sue dichiarazioni:

«Noi giochiamo per avere pressioni, giochiamo per vincere. Probabilmente all’inizio qualcuno ci aveva dato poco credito, ora ci siamo guadagnati questa classifica. Ci auguriamo di aumentare i punti di distacco, se possibile. Le partite sono tutte complicate. Non dobbiamo guardare la classifica. Pretendo una grande gara. Dobbiamo mostrare sul campo i punti che ci dividono dal Cosenza. Non voglio passi indietro. Sono convinto che vedremo un buon Pisa. Ci siamo guadagnati tutto con il sudore. Mettiamoci in testa la partita dell’andata. Hanno una grande identità, la avevano già con Alvini. Abbiamo grande rispetto. Lo stadio non ci porta benissimo. Ma io sono convintissimo. Vogliamo tenerci la classifica che abbiamo, non mollare l’osso».

L’allenatore ha poi fatto il punto sulle condizioni della squadra:

«La squadra sta molto bene. Abbiamo recuperato mentalmente. Avevamo tirato molto: avevamo bisogno di ritrovare serenità. Dall’inizio di questa settimana i ragazzi si sono allenati molto bene. La cosa più bella è quella di poter scegliere a occhi chiusi. Questa è la più grande vittoria. I cambi ci daranno la svolta, come è sempre stato. Morutan stamattina ha fatto il primo allenamento, è recuperato ma non giocherà dall’inizio. Ci sta dando una grandissima mano. Solo Vignato non ci sarà».

Infine, un passaggio su alcuni ballottaggi e sul valore del gruppo:

«Ho il dubbio tra Touré, Angori e Sernicola. Uno rimarrà in panchina. Castellini non ha ancora giocato, ma è fortissimo. Purtroppo la squadra è difficile cambiarla quando va bene. Meister sta molto bene, ha fatto lo stesso percorso di Lind. Il suo ruolo naturale è quello di centravanti. Domani giocherà Lind, ma può darci tanto. Meritano che giochiamo grandi partite. Hanno dimostrato già di meritarsi una categoria importante, noi dobbiamo ancora meritarcela. Il merito del sogno è dei giocatori, sono sempre loro i protagonisti. Avere un pubblico così alle spalle ci aiuta a fare ancora di più, così come una società che non fa mancare nulla».