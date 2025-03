Calabro presenta Carrarese-Bari: «Giocheremo con cattiveria»

In vista della sfida contro il Bari, l’allenatore della Carrarese Antonio Calabro è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul momento della squadra. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da TMW.

La ripresa dopo la sosta

«Dopo tante partite consecutive e ad alti ritmi, credo sia stato salutare staccare un po’ da tutto quello che comporta un campionato come quello di Serie B. Abbiamo approfittato intelligentemente di questa sosta sia per mettere benzina nel motore in vista del rush finale di campionato, sia per lavorare a mente libera, senza doverci focalizzare su una partita. Un dato di fatto che purtroppo ci sta accompagnando da diverse settimane è quello legato ai due gol a partita che, di media, subiamo. Infatti, credo non abbia senso negare l’evidenza, ma ritengo sia stato giusto analizzare con la squadra il problema e sono felice che questa sosta ci abbia permesso di lavorare sia dal punto di vista mentale che tattico per provare a migliorare questo dato».

Sul Bari, prossimo avversario

«Il Bari è una squadra che non necessita di presentazioni, viene da cinque risultati utili consecutivi ed è una delle poche squadre che è stata in grado di portare via punti al Sassuolo a Reggio Emilia. Conosciamo bene il blasone del club e l’importanza della rosa di cui possono disporre i pugliesi. Infatti, siamo consapevoli del grande potenziale individuale che possono annoverare. Ad ogni modo, noi abbiamo tanta voglia di tirare fuori il meglio delle nostre qualità, di tornare a vincere e regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi. Dovremo giocare i cento minuti che la partita ci riserverà con la nostra solita cattiveria, con l’atteggiamento che ci ha sempre contraddistinto e con la consapevolezza che, in una gara del genere, ci saranno tante fasi diverse e tanti fattori che potrebbero influire sul match».

Punto sugli indisponibili

«Guarino e Shpendi sono rientrati in gruppo a inizio settimana, dobbiamo gestirli in termini di minutaggio, ma i loro recuperi procedono nella giusta direzione. Per quanto riguarda Bleve e Coppolaro, invece, ancora nessuna novità sulle tempistiche dei loro rientri. Il resto della squadra si è allenato bene durante queste due settimane e saranno tutti regolarmente arruolabili per domenica».