Corriere di Romagna: “Cesena, Addio Imminente per Artico?”

Si profila una possibile rivoluzione nel Cesena Calcio in vista della prossima stagione sportiva. Emergono nuove conferme sulle voci che circondano il futuro di Fabio Artico, il Direttore Sportivo della squadra. Recentemente, il Corriere di Romagna ha rivelato dettagli che suggeriscono una rottura sempre più evidente tra Artico e il club romagnolo.

Nonostante un contratto valido fino al 2027, la situazione sembra ormai inclinare verso un divorzio. Durante l’ultimo summit per la programmazione della stagione futura, tenutosi in New Jersey, Artico non era presente. Questo dettaglio non fa che accentuare le speculazioni su un possibile addio anticipato durante la prossima estate.