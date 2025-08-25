Corriere dello Sport: “Verre va verso il Pescara. Magnani resta rosanero? Le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 25, 2025

Il Palermo deve sciogliere una delle questioni più delicate di questo inizio stagione: il futuro di Magnani. Come riportano Antonio La Rosa e Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, il difensore ha usufruito di un permesso per motivi personali dopo il rientro dal ritiro estivo e la sua esperienza in rosanero sembrava in bilico. Nelle ultime ore, tuttavia, le quotazioni di una sua permanenza sono in rialzo e lo scenario potrebbe mutare rispetto alle prime ipotesi di addio.

Parallelamente, la società valuta diverse operazioni in uscita e in entrata. Secondo quanto scrivono La Rosa e Renzetti sul Corriere dello Sport, è probabile la cessione di Verre al Pescara, club in cui il centrocampista ha già militato tra il 2015 e il 2017. Gli abruzzesi, guidati dal ds Pasquale Foggia, stanno seguendo per la difesa Barba, anche se l’ingaggio resta un ostacolo, mentre a centrocampo il sogno resta Rafia del Lecce.

In alternativa, restano monitorati i profili di Vos del Milan, Sardo del Monza e Cittadini dell’Atalanta. Sempre aperta, inoltre, la pista che porta a Lapadula. Sul taccuino anche Missori del Sassuolo e Corazza del Bologna, entrambi seguiti dalla Reggiana, così come Caligara del Sassuolo, valutato come possibile innesto in mediana.

Per il reparto offensivo piacciono Tsadjout della Cremonese e lo svincolato Jallow. Restano da definire le situazioni di Castagnetti, vicino al Cesena, e di Shpendi, seguito dal Cagliari. In uscita, infine, ci sono Ogunseye e Bastoni, profili destinati a cambiare aria nelle prossime settimane.

