Frosinone, Alvini soddisfatto: «Merito al gruppo, ora testa al Palermo»

Il Frosinone ha iniziato nel migliore dei modi il suo campionato, superando l’Avellino davanti al pubblico di casa. Al termine della gara, Massimiliano Alvini ha espresso tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa, sottolineando il valore della prestazione collettiva.

«C’è da dare grande merito alla squadra per l’impegno, la professionalità, il sacrificio. Parlo di gruppo. Oggi la squadra è stata forte, soprattutto nei momenti chiave. Veniamo da una buona settimana dove ho visto un grande lavoro. Elogio tutti, per l’impegno, per le idee, per aver saputo gestire i momenti negativi» ha dichiarato l’allenatore.

Sulla prestazione, Alvini ha evidenziato la strada ancora lunga da percorrere: «Il lavoro da fare, il percorso da fare è lungo. Oggi abbiamo avuto delle difficoltà e tutto questo passa da un miglioramento che dobbiamo fare. Noi dobbiamo meritarci gli applausi dei tifosi, il loro impegno, la loro passione e dobbiamo mettere tutto dentro la partita. Stando tutti uniti si può fare sempre meglio. La squadra ha voglia di volere far bene. Lo spirito è quello giusto, e oggi siamo stati premiati, come domenica scorsa a Monza».

Il tecnico guarda già al prossimo impegno contro il Palermo: «Guardiamo avanti con fiducia, cercheremo di fare la nostra partita, mettendo in campo quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre qualità. Cercheremo di recuperare qualche giocatore, vedremo di presentarci al massimo. Avevamo 4 assenze, l’Avellino ne aveva qualcuna in più, ma le nostre erano 4 fratture e abbiamo perso 4 ragazzi per mesi. Questa è una cosa non molto sottolineata e ci tengo a farlo. Dedico a loro questa vittoria».

Un passaggio anche sulle tifoserie: «Questa è la nostra casa, qui c’è la nostra passione. Bellissimo vedere lo stadio come quello di stasera, caldo, colorato».

Infine, un pensiero sulla solidità difensiva dimostrata contro l’Avellino: «Ci tengo molto, anche se avessimo preso gol in inferiorità numerica mi sarei incazzato. L’importante è difendere bene e so che le squadre che sanno difendere bene hanno più chance di vincere le partite».