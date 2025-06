Corriere dello Sport: “Valzer delle panchine. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Dopo i festeggiamenti per la salvezza, sarà il momento della riflessione. In settimana è previsto un incontro tra Marco Giampaolo (57) e la dirigenza del Lecce per fare il punto sulla stagione appena conclusa e approfondire le strategie future. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il summit servirà anche a valutare le condizioni per una prosecuzione del rapporto, nonostante il rinnovo automatico del contratto fino al 2026 scattato con la permanenza in Serie A.

«Il mio futuro? Ho un contratto per un altro anno, ma non ci ho mai pensato», ha detto Giampaolo dopo la vittoria contro la Lazio. Il club e l’allenatore si confronteranno anche su aspetti legati all’identità di gioco, spesso finita al centro del dibattito tecnico durante la stagione.

Krstovic uomo mercato, ma il Lecce non svende

Sul fronte uscite, il Lecce dovrà resistere agli assalti per i suoi pezzi pregiati. Tra questi spicca Nikola Krstovic (25), attaccante montenegrino per il quale lo scorso gennaio erano arrivate proposte da Betis Siviglia e Milan, entrambe respinte. La valutazione attuale si aggira attorno ai 25 milioni di euro: il club salentino è disposto a trattare solo davanti a un’offerta in linea con le richieste del responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino.

Valzer panchine: Vanoli in bilico, Baroni osservato speciale

Come segnala ancora Trotta sul Corriere dello Sport, sarà una settimana decisiva anche per il futuro di alcune panchine di Serie A. Il Torino ha in programma un confronto con Paolo Vanoli (52), la cui posizione è sotto esame. Tra i possibili sostituti ci sono Marco Baroni (61), anche nel mirino della Fiorentina, e Paolo Zanetti (42). Resiste anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Ivan Juric (49), mentre Daniele De Rossi (41) sembra essersi allontanato nelle ultime ore.

Como tra mercato e strategie: il PSG supera tutti per Mastantuono

Il Como, intanto, resta protagonista sul mercato. Il club lombardo, dove Cesc Fabregas continua a influenzare scelte tecniche e progettuali, aveva provato il colpo clamoroso con il tesseramento di Franco Mastantuono (17), talento argentino del River Plate. Su di lui, però, la concorrenza era altissima: anche Inter e Milan lo seguivano, ma pare sia stato il Paris Saint-Germain ad aver affondato il colpo decisivo per il classe 2007.

Intanto, il Como ha ricevuto manifestazioni di interesse per Gabriel Strefezza (28), protagonista della stagione con Fabregas in panchina. Il club, però, lo considera un elemento chiave per il futuro.

De Winter in uscita, il Genoa ufficializza Stanciu

A Genova, tiene banco il futuro di Koni De Winter (22): il difensore belga è destinato a partire per una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro. In attesa di aggiornamenti su Albert Gudmundsson (27) e Morten Frendrup (24), il Genoa ha intanto ufficializzato l’ingaggio di Nicolae Stanciu (32). Il centrocampista romeno, classe 1993, arriva a parametro zero dopo l’esperienza in Arabia con il Damac. Ha firmato fino al 2027.

Cuadrado tra Italia e Spagna

Infine, da Bologna e Valencia arrivano interessamenti per Juan Cuadrado (37), il cui contratto con l’Atalanta scade a giugno. L’esterno colombiano valuta le opzioni, con l’idea di restare ancora in un campionato competitivo.