Corriere dello Sport: “Stretta Inzaghi. Ma il Palermo ha un piano B”

Filippo Inzaghi continua a rappresentare il primo nome nella lista del Palermo, che punta su di lui per guidare una squadra rinforzata con l’ambizione dichiarata della promozione in Serie A. Tuttavia, come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, stanno emergendo alcune difficoltà di natura burocratica legate alla risoluzione del contratto che lega l’allenatore al Pisa, contratto ancora in vigore.

Alla luce di queste complicazioni, la dirigenza rosanero sta valutando possibili alternative per non farsi cogliere impreparata in un mercato allenatori estremamente dinamico. Sempre secondo quanto riportato da Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti — in attesa della formalizzazione del suo rinnovo — avrebbe già individuato Giovanni Stroppa come opzione concreta. Tecnico esperto e vincente, Stroppa vanta promozioni in Serie A con Crotone, Monza e Cremonese, oltre a quella in B con il Foggia, ed è legato da un rapporto di stima e amicizia con Osti. Non è detto, inoltre, che resti a Cremona.

Il nodo Pisa

La pista che porta a Inzaghi resta comunque la priorità. I colloqui intercorsi con il tecnico piacentino sono stati positivi, e non sembrano esserci dubbi sulla sua volontà di guidare il Palermo. Tuttavia, l’ostacolo del contratto col Pisa si fa sentire, sia in termini di tempistiche che di frizioni. Il City Group, che controlla il club rosanero, non intende farsi imporre condizioni, soprattutto su un’eventuale contropartita tecnica da cedere per liberare l’allenatore.

In caso di stallo, il Palermo potrebbe decidere di attendere la risoluzione tra Inzaghi e il club toscano oppure virare con decisione su alternative già vagliate. E tra queste, Stroppa resta il nome più caldo.