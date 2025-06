Palermo, oggi la reunion della promozione ’87/88

Un’iniziativa simbolica e concreta nel cuore del Cep per onorare la memoria di Totò Schillaci. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, durante la serata di mercoledì dedicata all’ex bomber palermitano, la società rosanero — rappresentata dal presidente Dario Mirri e dall’amministratore delegato Giovanni Gardini — si è impegnata a realizzare un campetto di calcio a 5 in una delle aree più degradate del quartiere. L’obiettivo è quello di dare una nuova immagine alla zona e offrire ai più piccoli uno spazio sicuro per praticare sport.

Ma oggi a Palermo c’è spazio anche per un altro momento carico di emozione e storia: la reunion della squadra protagonista della promozione 1987/88, quella che segnò la rinascita del Palermo dopo la radiazione e un anno di assenza dai campi. Come riporta ancora Vannini sul Corriere dello Sport, si tratta della formazione guidata da Pino Caramanno, che dalla C2 arrivò fino alla finale di Coppa Italia di categoria, dominando il campionato e riportando entusiasmo tra i tifosi.

Alle ore 18, presso l’hotel San Paolo Palace, si ritroveranno molti dei protagonisti di quell’epoca: Santino Nuccio, Rocco Macrì, Giorgio Carrera, ma anche Di Carlo, D’Este, Casale e De Sensi. L’evento avrà anche uno scopo benefico, a sostegno dell’associazione “Ali per volare”. In mattinata, gli ex calciatori saranno ospiti del Palermo attuale e visiteranno il Museo del Barbera.