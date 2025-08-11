Corriere dello Sport: “Parma, colpo Sørensen. Lecce su Van den Bosch Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Parma piazza un altro colpo importante: secondo quanto riportano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è stato raggiunto un accordo di massima con Oliver Sørensen, 23 anni, centrocampista del Midtjylland. L’operazione, da circa 10 milioni di euro, prevede per il giocatore un contratto fino al 2030.

In casa Lecce, Pantaleo Corvino è alla ricerca di un rinforzo per la difesa dopo l’addio di Federico Baschirotto. Nel mirino, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, c’è da tempo Zeno Van den Bosch, 21 anni, centrale dell’Anversa e protagonista delle recenti vittorie in Coppa e Supercoppa del Belgio. Dotato di fisicità e abilità nei duelli aerei e a terra, vanta anche presenze in Champions League e in patria viene paragonato a Toby Alderweireld. La concorrenza, però, è forte: il Borussia Moenchengladbach appare in vantaggio nelle trattative con il club belga, rendendo l’obiettivo più difficile da raggiungere senza un rilancio deciso.

Il nodo Krstovic. Sul fronte uscite, resta in primo piano Nikola Krstovic, 25 anni: il Lecce chiede 25 milioni, cifra che ha frenato il Wolfsburg, uno dei club interessati. Il presidente Saverio Sticchi Damiani ha confermato la disponibilità a cedere il giocatore con l’offerta giusta, precisando che lo stesso attaccante preferirebbe restare in Serie A. Intanto è ufficiale l’arrivo in prestito oneroso (500.000 euro) di Riccardo Sottil, 26 anni, dalla Fiorentina.

Witsel e Atalanta. Sempre secondo il Corriere dello Sport, Axel Witsel, 36 anni, ha deciso di proseguire in Spagna accettando l’offerta del Girona e rifiutando quella dell’Udinese. L’Atalanta, intanto, lavora sul sostituto di Mateo Retegui e guarda alla Premier League: nel mirino ci sono Rodrigo Muniz, 24 anni, e Jean-Philippe Mateta, 28 anni. Quest’ultimo, però, è considerato incedibile dal Crystal Palace e ha una valutazione superiore ai 40 milioni di euro.

Kumbulla e mercato difensivo. Il Cagliari valuta anche Marash Kumbulla, 25 anni, di proprietà della Roma e reduce dal prestito all’Espanyol. In giallorosso, nell’amichevole con l’Everton, si è messo in mostra Luigi Cherubini, 21 anni, seguito da Sassuolo, Parma e Hellas Verona, ma Gasperini vuole valutarlo ancora per qualche settimana prima di decidere sul suo futuro. Infine, lo svincolato Davide Calabria, 28 anni, ha ricevuto una proposta dal Panathinaikos.