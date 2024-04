Corriere dello Sport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni”

L’edizione odierna de “Il Correre dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match in programma domani.

Mignani studia i possibili correttivi ma non dovrebbe apportare rivoluzioni. Allenamenti al Barbera, incerto il recupero di Di Mariano che sta gestendo un problema fisico, Stulac in regia per sostituire lo squalificato Gomes.

Probabile Formazione Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Diakitè, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Vasic, Stulac, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. A disp.: Desplanches, Kanuric, Graves, Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Aurelio, Henderson, Mancuso, Di Mariano, Soleri, Traorè. All.: Mignani.

Gonzalez ha scontato la squalifica e sarà certamente della partita contro il Palermo al “Barbera”. Girelli si è ripreso dall’influenza e torna disponibile. Verre sulla trequarti.

Probabile formazione Sampdoria (3-5-1-1): Stankovic; Leoni, Gonzalez, Ghilardi; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca; Verre; De Luca. A disp.: Tantalocchi, Ravaglia, Stojanovic, Giordano, Lotjonen, Kasami, Askildsen, Girelli, Alvarez, Borini, Ntanda, Pedrola. All.: Pirlo.