Corriere dello Sport: “Palermo, rinforzi in arrivo. Con Augello c’è Goldaniga”

Il Palermo stringe per Tommaso Augello. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il laterale mancino del Cagliari, in scadenza di contratto il 30 giugno, è sempre più vicino a vestire la maglia rosanero. Nonostante l’interesse di club di Serie A come Lecce e Cremonese, il Palermo ha messo sul piatto un ricco contratto biennale che avrebbe convinto il calciatore a scendere di categoria.

Ma l’operazione Augello non è l’unica nel mirino del club di viale del Fante. Come riferisce ancora il Corriere dello Sport a firma La Rosa, i rosanero hanno avviato contatti anche per Goldaniga, ex difensore centrale del Palermo oggi in forza al Como. Il classe ’93 ha ancora due anni di contratto con i lariani, ma il Palermo – società ambiziosa sotto il controllo del City Football Group – avrebbe già recapitato un’offerta triennale economicamente importante. In caso di mancato accordo con il Como per il rinnovo e l’adeguamento dell’ingaggio, il difensore potrebbe valutare seriamente un ritorno in Sicilia.

Più complicata la situazione legata a Audero, altro obiettivo della dirigenza palermitana. Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa per il portiere – reduce dall’esperienza alla Juventus e di proprietà del Como – è attualmente in fase di stallo. Il nodo riguarda la formula del trasferimento (i lombardi vogliono la cessione a titolo definitivo) e il pesante ingaggio del classe ’97.

Nel frattempo, il Torino ha messo gli occhi su Desplanches, il giovane estremo difensore che il Palermo potrebbe cedere in prestito per consentirgli di accumulare esperienza. Il club granata – scrive ancora La Rosa sul Corriere dello Sport – ha manifestato interesse per il portiere dell’Under 21, fresco protagonista agli Europei di categoria.