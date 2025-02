Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova 2-2. Le pagelle”

Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo spreca un’altra occasione, fermandosi sul 2-2 contro il Mantova in una gara segnata da errori difensivi e decisioni arbitrali contestate. La squadra di Dionisi conferma le difficoltà nel gestire i momenti chiave del match, subendo un blackout a inizio ripresa. Il pubblico del Renzo Barbera fischia l’allenatore, mentre applaude i giocatori, in particolare Pohjanpalo, autore del gol del pareggio.

PALERMO (3-4-2-1)

Audero 6

Baniya 6

Magnani 6

Ceccaroni 4,5

Diakitè 5

Blin 6,5 (39′ st Segre sv)

Ranocchia 6

Lund 5 (15′ st Pierozzi 6)

Brunori 6

Verre 6 (15′ st Le Douaron 6)

Pohjanpalo 6,5 (39′ st Vasic sv)

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Gomes, Buttaro.

Allenatore: Dionisi 5

MANTOVA (3-5-2)

Festa 6

Brignani 6,5

De Maio 5,5

Solini 6,5 (43′ st Bani sv)

Radaelli 5,5 (30′ st Maggioni 5,5)

Artioli 6,5 (30′ st Ruocco 5,5)

Burrai 6 (43′ st Wieser sv)

Trimboli 6

Giordano 6,5

Mensah 6,5 (17′ st Debenedetti 5,5)

Mancuso 5,5

A disposizione: Sonzogni, Redolfi, Fiori, Galuppini, Fedel, Bragantini, Paoletti.

Allenatore: Possanzini 6,5

ARBITRO

Galipò di Firenze 4,5