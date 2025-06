Corriere dello Sport: “Palermo-Inzaghi, nessun indennizzo al Pisa. Ecco le ultime novità”

Pezzi grossi in mediana, idee chiare in panchina. Il Palermo continua a muoversi sul mercato con la consueta ambizione che ha contraddistinto l’era City Group. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i rosanero confermano una linea strategica ben precisa: costruire squadre in grado di puntare in alto, anche a costo di affrontare operazioni complesse. Non a caso, negli ultimi anni sono arrivati nomi importanti come Tutino, Verre, Lucioni e Di Francesco, fino agli arrivi dalla Serie A lo scorso gennaio: Audero, Magnani e Pohjanpalo.

Corriere dello Sport: “Soriano e Galassi a Palermo: vertice di fine stagione e affondo per Esposito”

Anche se non tutte le scommesse si sono rivelate vincenti, la volontà del club resta chiara: alzare l’asticella. L’ultimo obiettivo? Salvatore Esposito. Regista classe 2000, cresciuto nell’Inter e già punto fermo dello Spezia, è il fratello maggiore di Sebastiano (Empoli) e Francesco Pio (anch’egli allo Spezia), tutti nel giro delle nazionali azzurre.

Come scrive il Corriere dello Sport, il centrocampista è un profilo perfetto per il nuovo Palermo: abile nel fraseggio, eccellente sulle palle inattive, ha chiuso l’ultima stagione con 10 assist e 7 gol, numeri che parlano chiaro. Inzaghi e Osti lo vorrebbero al centro del nuovo progetto tecnico, anche se la concorrenza è agguerrita: ci sono anche Bologna e Besiktas sulle sue tracce, e la valutazione dello Spezia è molto più alta dei 4 milioni offerti dal Palermo nelle scorse ore.

Capitolo panchina: Inzaghi, ufficialità imminente

Sempre secondo Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, l’annuncio di Filippo Inzaghi come nuovo tecnico rosanero è ormai questione di ore. Il contratto sarà biennale con opzione per un terzo anno in caso di promozione, a cifre vicine ai 700.000 euro a stagione. Tuttavia, contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi, non ci sarebbe stato alcun indennizzo versato dal Palermo al Pisa. La risoluzione con il club toscano, infatti, è stata raggiunta direttamente tra Inzaghi e la società nerazzurra, che ha rinunciato all’ingaggio residuo pur di liberare il tecnico e chiudere il capitolo.

In attesa dell’ufficialità, il Palermo getta le basi per una nuova stagione da protagonista. E con nomi come Esposito nel mirino e Inzaghi in panchina, le ambizioni non sono certo un mistero.