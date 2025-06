Corriere dello Sport: “Soriano e Galassi a Palermo: vertice di fine stagione e affondo per Esposito”

Nel giorno in cui a Palermo sono tornati per poche ore il Ceo del CFG, Ferran Soriano, e il membro del Cda, Galassi (riunione di fine stagione già programmata per analizzare tutti gli aspetti aziendali del club, soprattutto extra sportivi), la squadra dà l’assalto a Salvatore Esposito.

PALERMO – Mentre a Palermo si è svolta una riunione dirigenziale di fine stagione con la presenza di Ferran Soriano, CEO del City Football Group, e Galassi, membro del CdA rosanero, il club di viale del Fante muove i primi passi concreti sul mercato. Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo avrebbe presentato un’offerta da 4 milioni di euro allo Spezia per Salvatore Esposito, uno dei centrocampisti più completi e apprezzati dell’ultima Serie B.

Come sottolineato da Vannini, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice: Esposito è considerato un punto fermo della formazione ligure guidata da D’Angelo, che punta nuovamente alla promozione, ed è nel mirino anche di club di Serie A come il Bologna e di formazioni estere, tra cui il Besiktas. La valutazione dello Spezia sarebbe ben più alta – si parla del doppio rispetto all’offerta dei siciliani – ma siamo solo alle fasi iniziali del dialogo.

Non è un caso che, come ricorda ancora il Corriere dello Sport, i contatti tra Palermo e Spezia saranno destinati a intensificarsi nelle prossime settimane anche per definire il riscatto del terzino Aurelio, già in bianconero in questa stagione. L’opzione da 400.000 euro verrà infatti esercitata dal club ligure, ma l’asse tra le due società rimane caldo.

Nonostante le difficoltà, la dirigenza rosanero non sembra intenzionata a mollare la presa su Esposito, consapevole che per costruire una squadra realmente da Serie A servono investimenti di spessore anche in mezzo al campo. Una strategia chiara, ben evidenziata nell’analisi di Vannini su Corriere dello Sport, che riflette l’ambizione crescente del progetto targato City Group.