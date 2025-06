Desplanches decisivo su rigore: «Tre punti fondamentali, ora testa alla Slovacchia»

Un debutto europeo da protagonista per Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo e titolare della Nazionale Under 21, che nella sfida d’esordio di EURO25 U21 ha contribuito in modo decisivo alla vittoria degli Azzurrini contro la Romania.

Il numero uno rosanero è stato autore di una parata fondamentale su calcio di rigore, in un momento delicatissimo del match. Al termine della partita, Desplanches ha parlato ai microfoni di Rai Sport, esprimendo tutta la sua soddisfazione per la prestazione personale e per l’importanza del risultato ottenuto:

«Sono contento di aver parato il rigore, è stato un match sofferto e sono 3 punti importantissimi».

Nonostante l’esordio positivo, il portiere classe 2003 ha subito voltato pagina, con la testa già rivolta alla prossima sfida:

«Mi fa piacere di aver iniziato bene, ma pensiamo già alla prossima con la Slovacchia».