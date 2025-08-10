Corriere dello Sport: “Palermo, il ds Osti valuta ancora Veroli e Klinsmann”

L’arrivo di Francesco Bardi potrebbe non essere l’ultimo colpo in entrata per il Palermo. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, i rosanero, pur avendo consolidato la porta con l’esperto estremo difensore classe ’92, restano vigili sul fronte portiere: Gomis conserva lo status di titolare, ma la dirigenza continua a monitorare il 28enne Jonathan Klinsmann del Cesena.

Secondo quanto riportato ancora dal Corriere dello Sport, la priorità di Pippo Inzaghi riguarda però l’inserimento di giocatori Under. In particolare, serve un vice Ceccaroni per il centrosinistra della difesa a tre e si valuta anche l’acquisto di un vice Augello sulla corsia mancina. Per la retroguardia, il nome più caldo resta quello di Davide Veroli del Cagliari: il Palermo vorrebbe chiudere con un prestito, ma – come spiega Antonio La Rosa sul quotidiano romano – i sardi puntano a monetizzare, aprendo solo a una cessione a titolo definitivo o a un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto. Non si esclude, inoltre, la pista estera.

Sul fronte uscite, il Corriere dello Sport sottolinea che Dario Saric è vicino al ritorno in Turchia, all’Antalyaspor, squadra in cui ha già militato nella stagione 2023/24. Restano invece in stand-by le posizioni di Alessio Buttaro e Valerio Verre, entrambi ai margini del nuovo progetto tecnico.

Come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo si muove dunque su più fronti, con l’obiettivo di completare la rosa entro la fine del mercato e garantire a Inzaghi soluzioni pronte sia in campionato sia in Coppa Italia.