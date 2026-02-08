Corriere dello Sport: “Palermo-Empoli 3-2. Le pagelle”
Di seguito i voti assegnati dal Corriere dello Sport ai protagonisti della sfida vinta dal Palermo contro l’Empoli al Renzo Barbera.
PALERMO (3-4-2-1)
Joronen 7,5
Peda 6
Bani 6,5
Ceccaroni 5,5 (1’ st Magnani 6,5)
Pierozzi 6
Segre 6 (37’ st Gomes sv)
Ranocchia 6 (46’ st Blin sv)
Augello 7
Le Douaron 6,5 (37’ st Vasic sv)
Gyasi 6,5 (10’ st Johnsen 7)
Pohjanpalo 7,5
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Bereszynski, Corona.
Allenatore: F. Inzaghi 7
EMPOLI (3-5-2)
Fulignati 6,5
Lovato 6
Guarino 6,5
Obaretin 6
Candela 5,5 (26’ st Ebuehi 6,5)
Magnino 6,5
Ghion 6,5
Degli Innocenti 6 (42’ st Ignacchiti sv)
Elia 7 (26’ st Ceesay 5,5)
Nasti 6,5 (11’ st Fila 5,5)
Shpendi 5,5 (42’ st Popov sv)
A disposizione: Perisan, Curto, Romagnoli, Yepes, Indragoli, Haas, Saporiti.
Allenatore: Dionisi 7
ARBITRO
Tremolada (Monza) 5,5