Corriere dello Sport: “Palermo-Empoli 3-2. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (121)

Di seguito i voti assegnati dal Corriere dello Sport ai protagonisti della sfida vinta dal Palermo contro l’Empoli al Renzo Barbera.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 7,5
Peda 6
Bani 6,5
Ceccaroni 5,5 (1’ st Magnani 6,5)
Pierozzi 6
Segre 6 (37’ st Gomes sv)
Ranocchia 6 (46’ st Blin sv)
Augello 7
Le Douaron 6,5 (37’ st Vasic sv)
Gyasi 6,5 (10’ st Johnsen 7)
Pohjanpalo 7,5

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Giovane, Bereszynski, Corona.
Allenatore: F. Inzaghi 7

EMPOLI (3-5-2)

Fulignati 6,5
Lovato 6
Guarino 6,5
Obaretin 6
Candela 5,5 (26’ st Ebuehi 6,5)
Magnino 6,5
Ghion 6,5
Degli Innocenti 6 (42’ st Ignacchiti sv)
Elia 7 (26’ st Ceesay 5,5)
Nasti 6,5 (11’ st Fila 5,5)
Shpendi 5,5 (42’ st Popov sv)

A disposizione: Perisan, Curto, Romagnoli, Yepes, Indragoli, Haas, Saporiti.
Allenatore: Dionisi 7

ARBITRO

Tremolada (Monza) 5,5

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (133)

Segnale al campionato: il Palermo c’è e lotta per la Serie A

Angelo Giambona Febbraio 8, 2026
palermo empoli 3-2 (164)

Palermo-Empoli, la fotogallery della rimonta rosanero al Barbera

Alessandra Lo Monaco Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-07 213439

Palermo, Inzaghi dopo l’Empoli: «La rincorsa è partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 213014

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Vittoria sofferta, ma nel secondo tempo è uscita la nostra qualità»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.31.31 (1)

Palermo-Empoli 3-2: gli highlights della rimonta rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 204042

Palermo, Inzaghi dopo l’Empoli: «Vittoria che vale più di tre punti»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
Screenshot 2026-02-07 202443

Palermo, Osti a tutto campo dopo l’Empoli: «Vittoria sofferta. Mercato? Raggiunti gli obiettivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 20.06.10

Palermo, Inzaghi dopo l’Empoli: «Vittoria di sofferenza, questa squadra ha un’anima»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.45.11

Empoli, Dionisi dopo il Palermo: «Meritavamo qualcosa in più, deciso tutto da un episodio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.35.36

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Accordo per il rinnovo di Joronen»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.35.36 (1)

Palermo, Osti dopo l’Empoli: «Segnale forte al campionato, vittoria meritata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026
WhatsApp Image 2026-02-07 at 19.06.10

Serie B, classifica aggiornata: il Palermo aggancia il Monza, vetta distante sei punti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

bd7d8fb570

Derby sotto la pioggia, Spezia senza mordente: con l’Entella finisce pari e resta l’allarme salvezza. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
1f2b8c92fd

Juve Stabia beffata nel finale: il Padova rimonta e strappa un 3-3 al Menti. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
4d4cca0ba3

Il Venezia passa allo Stirpe: Stankovic decisivo, Frosinone battuto 2-1. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 082417

Bari ancora ko, Mantova ritrova il sorriso: Mancuso decide al 94’. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
fdc8336490

Catanzaro, finalmente 2026: Liberali decisivo, Reggiana battuta. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026