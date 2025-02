Corriere dello Sport: “Palermo, Dionisi si gioca tutto a Cosenza. Emergenza in difesa”

L’arrivo di Carlo Osti ha portato una ventata di pragmatismo al Palermo, con innesti mirati in ruoli chiave come Pohjanpalo e Audero. Tuttavia, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, le scorie del passato continuano a pesare. Alessio Dionisi si è trovato di fronte a un ambiente diverso rispetto a quelli cui era abituato, ha avvertito la pressione e non è riuscito a trovare soluzioni ai problemi della squadra.

I risultati negativi lo stanno condannando, e le sue possibilità di recuperare terreno sono ormai ridotte al minimo. Tutto passa dalla trasferta di Cosenza, un vero e proprio spartiacque per il futuro del tecnico rosanero. Ieri è ripresa la preparazione, ma si è subito aperto un nuovo fronte critico: emergenza in difesa. Oltre alle squalifiche di Ceccaroni e Diakitè, restano in dubbio anche Nikolaou e Magnani, lasciando Dionisi con pochissime alternative per il reparto arretrato.