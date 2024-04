Corriere dello Sport: “Palermo-Corini, è addio? Si va verso la risoluzione consensuale”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e su Corini che adesso rischia per davvero.

Alla distanza il Pisa vince una partita incredibile che il Palermo perde per demeriti propri. Dopo un primo tempo perfetto e il doppio vantaggio, nella ripresa i rosanero vanno alla deriva: prima perdono Gomes per doppia ammonizione (evitabile) e poi non resistono al forcing di un avversario che li schiaccia nella propria trequarti. E non basta un Brunori formato super per uscire indenni dall’Arena.

Il guizzo offensivo che frutta il rigore insaccato dal centravanti rosanero è un vantaggio effimero vanificato dalle prodezze di Matteo Tramoni al rientro dopo sette mesi di sofferenza per un intervento al crociato. Un brutto ko per i rosanero, con conseguenze inevitabili: oggi riunione societaria, si va verso la risoluzione consensuale del contratto di Corini. Per la sua sostituzione si parla di Andrea Sottil.