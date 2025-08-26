Corriere dello Sport: “Palermo, abbonamenti da record”

L’entusiasmo della piazza rosanero si è certificato prima sugli spalti e poi nei numeri ufficiali. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i 30 mila presenti al “Barbera” per il debutto stagionale contro la Reggiana avevano già dimostrato che i contrasti della passata stagione sono ormai alle spalle. A confermarlo è arrivato ieri il comunicato del club con il dato definitivo della campagna abbonamenti: 16.504 tesserati, il numero più alto degli ultimi quindici anni.

Per ritrovare un dato simile, evidenzia ancora Vannini nel Corriere dello Sport, bisogna tornare all’era Zamparini, quando il Palermo viaggiava stabilmente nelle prime posizioni della Serie A. Da allora la curva dei numeri aveva conosciuto una lunga flessione, fino alla rifondazione del 2019. Oggi, invece, la spinta dei tifosi è tornata a livelli che ricordano i giorni migliori.

«Un’ulteriore spinta per una squadra che ha appena cominciato un viaggio lungo e difficile – scrive Vannini sul Corriere dello Sport – ma in cui avrà accanto un sostegno notevole».

Per il Palermo si tratta non soltanto di un primato statistico, ma di un segnale tangibile: il Barbera è pronto a tornare tra gli stadi più caldi e partecipati d’Italia.