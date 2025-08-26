Corriere dello Sport: “Palermo, via Magnani. In arrivo il colpo colpo last minute?”

Schiarita sul futuro di Giangiacomo Magnani. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il difensore classe 1995 è destinato a lasciare il Palermo per approdare alla Reggiana. Una scelta dettata da motivi personali: il centrale, originario di Correggio, ha espresso la volontà di avvicinarsi a casa per restare accanto alla famiglia e il club rosanero si è subito attivato per trovare una soluzione.

Secondo quanto evidenziato da La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, la trattativa per il trasferimento in prestito secco fino a giugno 2026 è ben avviata. Parallelamente, il direttore sportivo Carlo Osti sta valutando se intervenire sul mercato per regalare a Inzaghi un nuovo difensore, anche se non è scontato che il sostituto arrivi dall’esterno. L’idea è quella di valorizzare le risorse interne, a partire da Patryk Peda, reduce da un’ottima stagione con la Juve Stabia e capace di ricoprire sia il ruolo di centrale puro che di difensore sul centrodestra nella linea a tre.

«Andando via Magnani si libera uno slot Over», sottolinea ancora La Rosa nel Corriere dello Sport. Uno spazio che potrebbe essere assegnato all’infortunato Gomis, oppure utilizzato per un colpo last minute nelle ultime ore di mercato. Non è escluso, infatti, un innesto a centrocampo, con particolare attenzione a un profilo Under che possa arricchire la mediana rosanero.

Intanto ieri è stato presentato a Torretta il nuovo acquisto Davide Veroli, 22 anni, difensore arrivato per aumentare le soluzioni a disposizione di Inzaghi. «Il mio ruolo è soprattutto quello di braccetto di sinistra – ha spiegato il giocatore –. Ho avuto la possibilità di agire anche come quinto di centrocampo, ma mi sento più centrale a sinistra».

Un segnale chiaro, come conclude Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport: il Palermo si muove con attenzione, tra esigenze familiari da rispettare e una rosa da tenere competitiva fino all’ultimo giorno di mercato.