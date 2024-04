Corriere dello Sport: “Mignani con la difesa a 3? Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match in programma oggi tra Palermo e Sampdoria.

OGGI A PALERMO Stadio “Barbera”, ore 16,15. IN TV: Dazn, Sky Sport 252. ARBITRO: Giua, di Olbia. Guardalinee: Di Gioia-Fontemurato. Quarto uomo: Frascaro. Var: Maggioni. Avar: Paterna.

Allenatore: Mignani. A disp.: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 18 Nedelcearu, 15 Marconi, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 53 Henderson, 11 Insigne, 27 Soleri, 70 Traorè. Squal.: Gomes, Coulibaly. Diff.: Lucioni, Di Mariano, Segre, Nedelcearu. Ind.: Ranocchia, Vasic. Ultime: Mignani con la difesa a 3? Out Vasic per un edema osseo.

Allenatore: Pirlo. A disposizione: 12 Tantalocchi, 22 Ravaglia, 29 Murru, 40 Stojanovic, 21 Giordano, 15 Lotjonen, 5 Askildsen, 32 Girelli, 39 F. Conti, 19 Alvarez, 16 Borini, 43 Ntanda, 11 Pedrola. Ind.: Benedetti, A. Conti, Se. Esposito, Ferrari, Piccini, Ricci, Vieira. Diff.: Borini, Se. Esposito, Murru, Verre. Ultime: Murru ok e in lizza per un posto con Ghilardi in difesa.