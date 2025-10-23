Corriere dello Sport: “Juve Stabia, quale futuro?

CASTELLAMMARE DI STABIA – Preoccupazione e incredulità tra i tifosi dopo la notizia dell’amministrazione giudiziaria che coinvolge la Juve Stabia. Come riporta Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la misura adottata nei confronti della società ha scosso l’ambiente stabiese, che si interroga ora su quali saranno le ripercussioni per squadra e dirigenza.

Il provvedimento, arrivato all’indomani della vittoria contro l’Avellino, è stato disposto su proposta congiunta del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, della Procura della Repubblica di Napoli e del Questore Maurizio Agricola. Secondo quanto riferisce ancora il Corriere dello Sport, si tratta di un passo legato a un’indagine complessa sul condizionamento di alcune attività economiche del club da parte di elementi esterni.

La misura e i suoi effetti

Il giornalista Beniamino Pescatore spiega che la misura non comporta lo scioglimento della società né la nomina di un amministratore giudiziario. Si tratta invece di un intervento volto alla bonifica e al controllo delle attività aziendali, senza bloccare l’operatività del club. In sostanza, la Juve Stabia continuerà a disputare il campionato regolarmente, pur restando sotto stretta osservazione delle autorità competenti.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, la gestione ordinaria resterà nelle mani degli attuali dirigenti, ma con una vigilanza esterna che dovrà assicurare trasparenza e legalità. La finalità principale è quella di garantire che le attività sportive ed economiche si svolgano in un contesto completamente libero da influenze illecite.

Squadra e tifosi in attesa

Nel frattempo, la squadra gialloblù prosegue il proprio cammino in Serie C, cercando di mantenere la concentrazione sul campo. Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport evidenzia che, dopo il successo sull’Avellino, l’ambiente resta carico ma al tempo stesso perplesso per le prospettive future.

I tifosi, seppur smarriti, confidano che la giustizia faccia il suo corso senza compromettere la stagione. Anche lo staff tecnico resta focalizzato sugli obiettivi sportivi, mentre la società attende chiarimenti ufficiali per definire la propria posizione.

Un cammino da chiarire

La Juve Stabia, oggi a metà classifica, dovrà dimostrare di poter reagire sul campo alle incertezze societarie. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere la reale portata dell’intervento giudiziario e il suo impatto sul futuro del club.

Come conclude Beniamino Pescatore nel Corriere dello Sport, a Castellammare prevalgono sentimenti contrastanti: da un lato la speranza di una ripartenza limpida, dall’altro il timore di un lungo periodo di instabilità.