Corriere dello Sport: “Catanzaro, due assenze pesanti in vista del Palermo”
Il Catanzaro prosegue la preparazione al centro sportivo PoliGiovino in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Palermo. Come riportato dal Corriere dello Sport, Alberto Aquilani dovrà fare i conti con un’emergenza in difesa: due pedine saranno sicuramente assenti o a rischio.
Il primo stop è quello di Verrengia, uscito nel primo tempo della gara con il Padova. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di secondo grado alla coscia destra, che lo terrà fermo per circa quaranta giorni.
Situazione più incerta, invece, per Frosinini, alle prese con un infortunio muscolare in fase di recupero. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, ma la presenza contro il Palermo resta in forte dubbio.
Le possibili scelte di Aquilani
Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, il tecnico Aquilani potrebbe valutare un cambio di sistema di gioco, optando per una copertura maggiore in fase difensiva. Una delle soluzioni allo studio prevede l’inserimento di Cassandro sulla linea dei terzini, con compiti più difensivi rispetto al consueto ruolo di spinta.
In avanti, possibile la presenza contemporanea di Cissé e Liberali sulla trequarti, una coppia di fantasia e imprevedibilità che potrebbe rappresentare la chiave per mettere in difficoltà il Palermo.