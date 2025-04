Corriere dello Sport: “Il Palermo cambia i piani: due trasferte decisive, poi il rush finale al Barbera”

Il rinvio della sfida contro la Carrarese, inizialmente prevista per lunedì di Pasquetta e ora posticipata al 13 maggio, rimescola completamente le carte in casa Palermo. Come sottolinea Paolo Vannini su Corriere dello Sport, il calendario aggiornato trasforma la volata finale dei rosanero in un percorso a ostacoli, con due trasferte consecutive cruciali e un doppio match interno da giocare negli ultimi 180 minuti della stagione regolare.

Una situazione che presenta luci e ombre: da un lato, affrontare subito due scontri diretti lontano dal Barbera (contro Bari e Catanzaro) complica il cammino, ma dall’altro c’è l’occasione di giocare le ultime due giornate in casa, contro Frosinone e proprio la Carrarese. Entrambe potrebbero a quel punto essere matematicamente salve, e dunque meno pericolose.

Emergenze e risorse

Come evidenzia ancora Vannini sul quotidiano sportivo, l’annullamento della sfida di Pasquetta ha un effetto positivo sulla gestione delle energie. Il gruppo di Dionisi potrà sfruttare più giorni di lavoro per recuperare al meglio, sia sul piano fisico che mentale. Si attende ancora il pieno recupero di Di Francesco, l’unico elemento non ancora rientrato in gruppo, ma ormai vicino al reintegro. A disposizione ci sarà dunque un ventaglio più ampio di soluzioni, fondamentale in un periodo denso di partite decisive.

Duelli diretti e lotta playoff

La rincorsa ai playoff passa ora da due veri e propri spareggi in trasferta. Il primo è in programma sabato a Catanzaro, il secondo la settimana successiva a Bari. Sono sfide contro avversarie dirette, che al pari del Palermo cercano punti per qualificarsi agli spareggi promozione. I rosanero dovranno mostrare maggiore lucidità rispetto alla recente trasferta pugliese, dove la squadra si è spenta nel finale.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, questi confronti peseranno tantissimo per determinare la posizione in classifica finale e soprattutto per garantirsi il diritto a giocare l’eventuale primo turno playoff in casa.