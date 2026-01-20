Corriere dello Sport: “Il Catanzaro punta su Baez e Silletti. Izzo… Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’Avellino entra nel vivo del mercato invernale tra cessioni, operazioni in chiusura e trattative ancora aperte. Come riportano Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sulle colonne del Corriere dello Sport, il club biancoverde ha salutato ufficialmente Valerio Crespi, ceduto all’Union Brescia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Sempre in direzione Brescia potrebbe muoversi anche Facundo Lescano, altro attaccante in uscita. I contatti tra le due società proseguono alla ricerca di un’intesa definitiva, come spiegano ancora Pescatore e Talarico del Corriere dello Sport.

Resta invece congelata la pista che porta al ritorno di Armando Izzo. Il difensore, in scadenza e in rottura con il Monza, resta un obiettivo ma la forbice tra domanda e offerta è giudicata troppo ampia, così come manca l’accordo sulla durata del contratto. Se ne riparlerà solo negli ultimi giorni di mercato, sottolinea il Corriere dello Sport.

In entrata, manca soltanto l’annuncio per l’acquisto a titolo definitivo dall’Atalanta del portiere Jacopo Sassi, mentre resta da chiarire il futuro di Antony Iannarilli. Giornata decisiva, inoltre, per definire l’arrivo in prestito dal Como del centrocampista Andréa Le Borgne, classe 2005.

Il mercato si muove anche altrove. Il Bari monitora con attenzione Davide Buglio della Juve Stabia e Luca Pandolfi, ma per quest’ultimo serviranno ulteriori valutazioni anche sulla formula, con il ds Polito in attesa delle mosse dell’Empoli. Tra le opzioni figura anche lo svincolato Jaime Báez, rientrato in Uruguay al Peñarol dopo una lunga carriera in Serie B e un’esperienza in Serie A con Cremonese e Frosinone, come ricordano Pescatore e Talarico sul Corriere dello Sport.

In Serie B e C si muovono anche Catanzaro e Venezia. I calabresi valutano Enrico Silletti dell’Altamura per rinforzare la difesa, mentre Gianluca Di Chiara è seguito da Entella e Mantova ma non sarebbe convinto di lasciare. Intanto il Catanzaro ha perfezionato l’arrivo dell’attaccante Tancredi Vella, classe 2006, dalla Primavera della Roma, con contratto fino al 2028, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il Venezia è vicino al centrocampista Matteo Dagasso del Pescara in un’operazione che coinvolge Daniel Fila e Cheick Condé, mentre la Sampdoria è in corsa per Christian Kouamé, in uscita dalla Fiorentina, con lo Spezia che resta alla finestra.

Capitolo società: il Padova apre ufficialmente una nuova era. Come scrivono Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il club biancoscudato passa per il 68,5% ad Alessandro Banzato, imprenditore locale e amministratore delegato di Acciaierie Venete. Dopo otto anni si chiude l’era Oughourlian: Banzato diventa il 39° presidente nella storia ultracentenaria del Padova, appena tornato in Serie B dopo una lunga attesa.

Un mercato in fermento e un campionato che entra sempre più nel vivo, tra strategie sportive e nuovi assetti societari.