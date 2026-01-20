Corriere dello Sport: “Idea Cagliari: Luvumbo per Cutrone. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Cagliari rispetta la tabella di marcia e accelera sul mercato. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù ha definito l’accordo per Alberto Dossena, che farà ritorno in Sardegna con la formula del prestito secco, dopo l’operazione già chiusa per Ibrahim Sulemana.

L’affare Dossena era stato impostato da giorni e, secondo quanto riferisce ancora Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il rientro del difensore classe 1997 è atteso entro le prossime ore. Per quanto riguarda Sulemana, il centrocampista classe 2002 lascerà il Bologna – dove era arrivato in prestito – per essere poi girato al Cagliari via Atalanta, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

INCROCI A CENTROCAMPO

Il mercato rossoblù, però, non si ferma qui. Resta infatti viva l’ipotesi di uno scambio tra Matteo Prati e Tino Anjorin, un’operazione che potrebbe coinvolgere direttamente il centrocampo. Prati, pur restando un obiettivo concreto dei granata, non è considerato incedibile dal Cagliari e, alle giuste condizioni, potrebbe partire, come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

Non solo centrocampo. Il direttore sportivo Angelozzi sta valutando anche un possibile scambio offensivo tra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone. L’attaccante del Parma, seguito anche da altri club in questa sessione invernale, è da tempo un pallino del dirigente rossoblù, come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport.

MOSSE D’ALTRE PIAZZE

Il mercato si muove anche altrove. Colpo importante per il Genoa, che si è assicurato il portiere Justin Bijlow. L’estremo difensore, in scadenza con il Feyenoord, è arrivato a fronte di un piccolo indennizzo e ha già sostenuto le visite mediche prima di firmare il contratto, come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport.

Sfuma invece la pista Matteo Dagasso per i liguri: il Venezia ha rilanciato con decisione e non ha mai mollato la presa, chiudendo l’operazione nelle ultime ore nonostante il pressing del Genoa. I lagunari hanno definito anche gli ultimi dettagli per il centrocampista, in passato seguito con attenzione anche dal Lecce.

Confermata, inoltre, la risoluzione del contratto di Nicolae Stanciu, con le firme arrivate nella giornata di ieri. Intanto il Como rilancia per Kaiki Bruno, terzino classe 2002 del Cruzeiro: manca ancora l’accordo definitivo, ma il giocatore è stato seguito da vicino anche in Brasile dal ds Ludi.

ALTRE OPERAZIONI

Capitolo Lecce: Walid Cheddira è davvero a un passo dal ritorno in giallorosso. La volontà del club salentino è quella di chiudere l’operazione entro le prossime 48 ore. Anche l’attaccante spinge per la destinazione pugliese, dopo un contatto diretto con Eusebio Di Francesco.

Infine, è ufficiale l’arrivo di Rafael Obrador al Torino. Il terzino spagnolo, classe 2003, è stato prelevato dal Benfica con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Un mercato che entra sempre più nel vivo, tra strategie, incastri e trattative destinate a incidere sulla seconda parte della stagione.