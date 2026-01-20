Corriere dello Sport: “Al “Braglia” arriva il Palermo. Minaccia Modena con De Luca gol”

Il Modena ritrova la vittoria dopo mesi complicati e lo fa cambiando pelle. Con un De Luca in più, il passaggio al doppio centravanti e un Massolin in grande spolvero alle spalle, i gialloblù superano il Pescara e si rilanciano in classifica. Come racconta Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, la squadra di Andrea Sottil conduce la gara dall’inizio alla fine, trovando due reti nel primo tempo e gestendo con attenzione la ripresa per tre punti fondamentali.

Al di là della condizione dell’avversario – un Pescara ultimo in classifica e in evidente difficoltà dall’inizio del campionato – il Modena mostra segnali chiari di crescita. Il cambio di paradigma è evidente: più presenza offensiva, maggiore verticalità e una squadra finalmente padrona del campo. Il passaggio smarcante di Massolin per il gol di Zampano, sottolinea Stefano Ferrari del Corriere dello Sport, è l’emblema di una serata in cui le scelte tattiche hanno trovato piena conferma sul campo.

La vittoria è impreziosita dal primo gol in gialloblù di Manuel De Luca, alla prima da titolare. Un segnale importante per un attaccante chiamato a dare risposte concrete dopo la crisi realizzativa della squadra. «Non era scontato vincere a Pescara contro una squadra che con il nuovo allenatore ha trovato grinta e identità – ha spiegato Sottil – volevamo essere cattivi dal punto di vista agonistico. Siamo venuti fuori alla distanza, trovando due gol e controllando poi il secondo tempo. È stata una prova solida». Parole riportate da Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport, che fotografano bene l’approccio dei canarini.

Le scelte di Sottil non sono passate inosservate. Dopo le recenti cadute, era necessario cambiare copione. Via libera dunque alle due punte di peso, con Gliozzi inizialmente in panchina, e spazio a Steven Nador dal primo minuto: prima maglia da titolare per il difensore togolese al posto dell’esperto Adorni. Una scelta che porta alla formazione di un inedito terzetto difensivo di esordienti in Serie B, Tonoli-Nador-Nieling. «La coppia De Luca-Mendes mi è piaciuta, Nador meritava questa possibilità», ha spiegato Sottil, che guarda già avanti.

Il successo di Pescara, infatti, apre ora un nuovo capitolo. «È iniziato un nuovo torneo – ha aggiunto l’allenatore – questi tre punti ci daranno energia. Contro il Palermo affronteremo una delle corazzate del campionato con un animo più sereno». Un big match che arriva nel momento giusto per un Modena che, come evidenzia ancora Stefano Ferrari del Corriere dello Sport, sembra finalmente aver trovato una nuova direzione.