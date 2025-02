Corriere dello Sport: “Gomes insidia Blin. Le probabili formazioni di Palermo-Mantova”

La prima volta di Joel Pohjanpalo davanti ai tifosi del Renzo Barbera coincide con una partita cruciale per il Palermo, chiamato a ritrovare la vittoria dopo un periodo complicato. La squadra di Dionisi, che il club ha scelto di confermare puntando sui rinforzi di gennaio, non può permettersi ulteriori passi falsi. «Il Mantova palleggia molto, dovremo rispondere restando ordinati e sfruttando le occasioni che costruiremo» ha dichiarato il tecnico rosanero, consapevole che un nuovo stop alimenterebbe i dubbi sulla sua gestione.

Emergenza e nuove soluzioni

I rosa devono fare i conti con alcune assenze pesanti: Nikolaou e Di Francesco non ci saranno, mentre Gomes insidia Blin per una maglia da titolare in cabina di regia. Dionisi si affida a Verre sulla trequarti, «l’unico in questa rosa che può agire in quella posizione», e spera nell’intesa tra Brunori e Pohjanpalo, il cui arrivo è stato pensato proprio per alzare il livello offensivo della squadra.

Secondo Paolo Vannini su Corriere dello Sport, la strategia del Palermo dovrà essere quella di sfruttare al meglio le qualità di Pohjanpalo, evitando di farlo giocare spalle alla porta e garantendogli palloni puliti. Un aspetto su cui Dionisi ha insistito molto in allenamento, convinto che l’attaccante finlandese possa diventare il punto di riferimento della manovra offensiva rosanero.

Di fronte, il Mantova di Possanzini, squadra sbarazzina e aggressiva, che nelle ultime sei partite ha subito 13 gol ma non ha mai rinunciato a giocare. L’ex tecnico del Trento punterà sulla qualità del palleggio per mettere in difficoltà il Palermo, contando su un altro ex rosanero, Leonardo Mancuso, per colpire in fase offensiva.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2)

Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Diakitè, Blin (Gomes), Ranocchia, Verre, Pierozzi; Brunori, Pohjanpalo.

All. Dionisi.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Insigne, Henry, Nikolaou, Di Francesco.

Squalificati: –

Diffidati: Ceccaroni, Segre, Gomes, Nikolaou, Diakitè, Verre, Brunori.

MANTOVA (4-2-3-1)

Festa; Maggioni, Brignani, De Maio, Giordano; Burrai, Trimboli; Ruocco, Mancuso, Bragantini; Mensah.

All. Possanzini.

A disposizione: Sonzogni, Solini, Redolfi, Radaelli, Bani, Artioli, Fedel, Wieser, Paoletti, Fiori, Galuppini, Debenedetti.

Squalificati: –

Diffidati: Aramu.

Arbitro e dettagli della gara

Stadio Renzo Barbera, Palermo – ore 15

Arbitro: Galipò di Firenze

Assistenti: Alassio, Mastrodonato

Quarto uomo: Renzi

VAR: Meraviglia

AVAR: Volpi

Dove vederla: diretta su DAZN