Calzone: “Incubo Samp. Vazquez, che fai? Il punto di giornata in serie B”

Non c’è storia: il Sassuolo sta imponendo la sua legge in Serie B, con una superiorità tecnica e mentale che si traduce in un campionato dominato. Fabio Grosso ha saputo trasmettere ai suoi giocatori le motivazioni giuste, costruendo una squadra che interpreta alla perfezione i suoi principi di gioco. Un risultato tutt’altro che scontato, considerando che il gruppo ha dovuto rialzarsi dopo una retrocessione difficile da digerire, vista la qualità della rosa e la presenza di talenti che avrebbero voluto continuare a misurarsi in Serie A.

Come sottolineato da Tullio Calzone su Corriere dello Sport, il distacco del Sassuolo dal terzo posto è salito a 11 punti, un margine che non garantisce ancora matematicamente la promozione, ma che segna una frattura netta con le inseguitrici. La squadra di Berardi e compagni può permettersi di gestire un vantaggio pesante sulle ambizioni residue delle rivali, anche se Grosso non vuole cali di concentrazione. «Guai ad abbassare la guardia», resta il mantra del tecnico, consapevole che il campionato è ancora lungo.

Crolli e sorprese nella lotta per la salvezza

Mentre il Sassuolo vola, il turno ha regalato alcuni risultati clamorosi in chiave salvezza. La Sampdoria è incappata in un’altra serata da incubo, arrendendosi in 9 uomini al Südtirol di Castori e rimanendo pericolosamente vicina alla zona rossa della classifica. Ancora più pesante il tonfo della Salernitana, travolta da una Carrarese disperata ma determinata a restare in corsa per la permanenza in B. La squadra di Breda, in difficoltà da settimane, è crollata sotto i colpi degli avversari, ritrovandosi sotto di tre gol prima di una reazione tardiva e inefficace. «Non è così che si lotta per la salvezza», il verdetto impietoso sulla prestazione dei campani.

Archiviati con sconcerto gli episodi di razzismo registrati a Bari – inspiegabili e inaccettabili, specialmente nei confronti di un campione come Franco Vazquez – il campionato prosegue con nuovi incroci decisivi per la corsa alla permanenza in B. Occhi puntati su Frosinone-Reggiana, che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione della Salernitana e riscrivere la parte bassa della classifica.