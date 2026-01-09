Corriere dello Sport: “Gandelman vola a Lecce. La Dea pressa Giovane, tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Lecce accende il mercato e rinforza la rosa, mantenendo le promesse fatte a Eusebio Di Francesco. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il primo innesto ufficiale dei giallorossi è Omri Gandelman, centrocampista classe 2000 prelevato dal Gent per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Un’operazione chiusa in pochi giorni, favorita dall’uscita di Hamza Rafia, che permette al club salentino di inserire un profilo mancino, con spiccate caratteristiche offensive e una buona propensione al gol.

Gandelman, 25 anni, nazionale israeliano con passaporto portoghese, è atteso oggi per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto. Un rinforzo mirato, che risponde alle esigenze tattiche dell’allenatore. Secondo quanto riferisce ancora Eleonora Trotta sulle pagine del Corriere dello Sport, il Lecce però non intende fermarsi qui. Ieri il club ha infatti intensificato i contatti per Sadik Fofana, centrocampista del Grazer AK. Il classe 2003, di cittadinanza tedesca e originario del Togo, è stato seguito dal vivo più volte nel corso della stagione e viene apprezzato per fisicità, duttilità e capacità di interdizione, potendo agire anche da difensore.

Il mercato, però, non riguarda solo il Lecce. Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, anche il Genoa è molto attivo e ha raggiunto un accordo di massima per Bento. Il portiere brasiliano, 26 anni, ha chiesto ufficialmente all’Al-Nassr di essere liberato per trasferirsi in Serie A: il suo arrivo in Italia è atteso entro il weekend. L’intesa prevede che il club arabo continui a coprire l’80% dello stipendio del giocatore, che ha sempre dato priorità al campionato italiano.

Movimenti importanti anche in casa Atalanta. Con l’uscita di Marco Brescianini, la Dea ha accelerato per Giovane del Verona. I contatti sono stati intensificati nelle ultime ore per colmare la distanza tra domanda e offerta, con l’obiettivo di chiudere l’operazione intorno ai 15 milioni di euro. Intanto la Cremonese insiste per Sebastiano Luperto, ma il Cagliari lo considera incedibile. «Il presidente è da quest’estate che rifiuta qualsiasi offerta e non abbiamo cambiato idea», ha dichiarato il direttore sportivo Guido Angelozzi a Sky Sport. Sul fronte entrate, proseguono i dialoghi tra i sardi e il Venezia per Hans Nicolussi Caviglia. All’estero, infine, resta aperta la pista che porta Marco Verratti al Boca Juniors, con gli argentini interessati al centrocampista attualmente in Qatar. Uno scenario ampio e articolato che, come conclude Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, conferma un mercato sempre più caldo su più fronti.