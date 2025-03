Corriere dello Sport: “Emergenza in difesa per Dionisi. Le probabili formazioni di Sampdoria-Palermo”

PALERMO – Il posticipo pomeridiano di Marassi tra Sampdoria e Palermo mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe alla ricerca di continuità. Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà una gara di incroci particolari: il ds rosanero Carlo Osti ritrova la Samp, club in cui ha lavorato per un decennio, mentre sulla sponda blucerchiata c’è Pietro Accardi, palermitano doc ed ex protagonista del ritorno in A nel 2004 con la maglia rosanero.

Dionisi dovrà sciogliere alcuni dubbi legati alla difesa, con Nikolaou in forte dubbio e Ceccaroni squalificato. Possibile dunque l’inserimento di Diakitè nella retroguardia, mentre davanti torna Brunori, che dovrebbe agire insieme a Verre alle spalle di Pohjanpalo. Convocato anche Henry, mentre Di Francesco presidierà la fascia sinistra nel 3-4-2-1 rosanero. La Samp, guidata da Semplici, recupera Riccio e Sibilli, ma resta in dubbio Ioannou.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (3-4-2-1):

Cragno; Curto, Altare, Riccio; Depaoli, Meulensteen, Ricci, Beruatto; Sibilli, Oudin; Niang.

A disp.: Chiorra, Bereszynski, Ioannou, Veroli, Yepes, Vieira, Venuti, Benedetti, Akinsanmiro, Sekulov, Coda, Abiuso.

All.: Semplici.

Squalificati: Ferrari.

Indisponibili: Bellemo, Ghidotti, Perisan, Romagnoli, Tutino.

A rischio squalifica: Benedetti, Bereszynski, Yepes.

PALERMO (3-4-2-1):

Audero; Diakitè, Magnani, Baniya; Pierozzi, Blin, Gomes, Di Francesco; Brunori, Verre; Pohjanpalo.

A disp.: Desplanches, Sirigu, Lund, Buttaro, Segre, Ranocchia, Vasic, Insigne, Henry, Le Douaron.

All.: Dionisi.

Squalificati: Ceccaroni.

In dubbio: Nikolaou.

Convocato: Henry.

Con il morale più sereno dopo l’accordo per la gestione del Barbera, il Palermo vuole allungare la striscia positiva e affronta una Samp in cerca di riscatto. Il duello di Marassi si preannuncia equilibrato e ricco di spunti tattici.