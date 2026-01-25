Corriere dello Sport: “Cuenca è molto vicino al Como. Genoa: Bakambu Tutte le trattative del giorno in serie A”

Il Cagliari accelera e piazza un colpo in prospettiva. Come riportano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, domani Agustin Albarracín arriverà in Italia. Il trequartista uruguaiano del Boston River e della Nazionale Under 20 sbarcherà a Roma per sostenere le visite mediche a Villa Stuart prima di raggiungere la Sardegna.

Secondo quanto ricostruito da Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta del Corriere dello Sport, il direttore sportivo Guido Angelozzi ha definito l’operazione sulla base di 2,5 milioni di euro più bonus, con un’alternativa che prevede una percentuale del 30% sulla futura rivendita, abbassando il costo del cartellino a 2 milioni. Albarracín firmerà un contratto fino al 2030, con opzione per altri due anni.

Come evidenziato ancora da Splendore e Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, la prossima settimana sarà decisiva anche per le uscite: Matteo Prati è seguito con attenzione da Torino, Genoa e Bologna. Restano inoltre aperti i dialoghi per un possibile scambio tra Patrick Cutrone e Zito Luvumbo, con Cagliari e Parma che valutano l’ultima accelerazione.

Passando al Como, il Corriere dello Sport, con la firma di Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta, conferma la forte vicinanza di Andrés Cuenca. Il difensore classe 2006 del Barcellona ha già un accordo con il club lombardo: l’idea è chiudere subito per circa 500 mila euro, lasciando ai catalani una percentuale sulla futura rivendita, con un passaggio intermedio in prestito all’estero prima dell’approdo in Italia a giugno.

Capitolo Genoa: la strategia resta invariata. Proseguono i contatti per il centrocampista del Tolosa Cristian Cásseres, mentre per l’attacco il nome caldo è sempre quello di Cédric Bakambu. In casa Lecce, invece, Simone Zanon resta la prima scelta come terzino destro in caso di cessione di Christ-Owen Kouassi.

Ore decisive anche per Luca Marianucci. Il centrale attende solo il via libera definitivo per raggiungere la Cremonese, club che lo aveva bloccato da tempo. L’ex Empoli vuole continuità e con Davide Nicola potrebbe trovare maggiore spazio. Intanto Franco Vasquez saluta la Cremonese e fa ritorno in Argentina.

Infine il Verona, concentrato sul reparto difensivo. Oltre a Halhal del Mechelen, continua il duello con il Sassuolo per Pedro Felipe. In agenda un contatto con la Juventus per definire formula e modalità dell’operazione.