Corriere dello Sport: “Como, contatto con Ancelotti jr e piace De Rossi. Genoa allerta Vanoli Tutte le trattative del giorno in A”

Nel numero odierno del Corriere dello Sport, Eleonora Trotta fa il punto su un mercato allenatori sempre più caldo, tra accordi già chiusi e trattative ancora in corso. Il Torino ha definito ogni dettaglio con il nuovo tecnico, con un’intesa biennale che prevede un ingaggio di circa 1,1 milioni di euro più bonus. La missione granata è chiara: tornare a competere per l’Europa.

Atalanta e Pisa tra valutazioni e casting

Secondo quanto riportato da Trotta sul Corriere dello Sport, l’Atalanta si prepara a voltare pagina dopo l’era Gasperini. La dirigenza ha incontrato tutti i profili in lista, puntando su un successore che possa garantire continuità tattica. La scelta è attesa entro il weekend, con particolare attenzione ai “discepoli” della scuola Gasperini.

Nel frattempo, anche il Pisa è al lavoro per ridurre a due i profili su cui puntare per il dopo Inzaghi. Come scrive ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, sono stati avviati contatti con diversi allenatori, nell’ottica di garantire un salto di qualità in vista della Serie A. Non mancano riflessioni anche in attacco, dove i toscani meditano un innesto di spessore, forte anche di un budget competitivo.

Incroci da nord a sud: Como, Genoa ed Empoli

Il mercato panchine si intreccia anche con quello dei club di Como, Genoa ed Empoli. A Como si valuta una nuova guida tecnica, con profili giovani ma già affermati. Il Genoa, invece, resta vigile sul futuro del proprio allenatore e, come ipotizza Trotta nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, potrebbe virare su un nome emergente in caso di cambiamenti.

Sul fronte mercato, sono diversi i nomi caldi: De Winter e Frendrup del Genoa attirano estimatori anche dall’estero, mentre l’Empoli riceve offerte per Liberato Cacace, sotto contratto fino al 2026.