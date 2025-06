Corriere dello Sport: “C’è lo United su Carnesecchi, Palladino-Parma. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il primo colpo dell’estate per l’Atalanta è servito: Odilon Kossounou è ufficialmente un nuovo giocatore della Dea. Come riportato da Eleonora Trotta su Corriere dello Sport, il club bergamasco ha acquistato a titolo definitivo il difensore ivoriano classe 2001 dal Bayer Leverkusen, dopo il prestito oneroso da 5 milioni dello scorso anno. Il giocatore ha firmato fino al 2029, battendo anche la concorrenza della Roma, dove è appena arrivato Gian Piero Gasperini, grande estimatore del centrale.

Carnesecchi nel mirino della Premier

Un altro gioiello nerazzurro è finito sotto i riflettori internazionali: Marco Carnesecchi, portiere classe 2000, è infatti seguito da numerosi club, Manchester United in testa. Come riportato da Trotta su Corriere dello Sport, emissari dei Red Devils hanno monitorato da vicino le prestazioni dell’estremo difensore azzurro, tra i migliori per rendimento e interventi decisivi. L’Atalanta lo valuta 40 milioni e ha un contratto fino al 2028. In caso di cessione di André Onana, il suo profilo è tra i primi della lista.

Como, Pogba e il valzer delle panchine

Fermento anche in casa Como. Dopo l’arrivo di Martin Baturina, il club di Cesc Fabregas è alla ricerca di un esterno offensivo. Secondo Eleonora Trotta su Corriere dello Sport, i nomi sul taccuino sono Abde Ezzalzouli del Betis – primo obiettivo – e Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid.

Intanto Paul Pogba, svincolato dalla Juventus, ha ricevuto un’offerta biennale dal Monaco. I primi colloqui sono positivi e l’accordo potrebbe arrivare entro il weekend. Il francese, fermo dal 3 settembre 2023, è alla ricerca di un nuovo rilancio.

A Parma, tutto ruota attorno alla decisione di Raffaele Palladino, che si è preso qualche giorno di riflessione prima di accettare. Il club crociato lo considera la prima scelta per la panchina.

Bijol, Lucca e nuovi scenari in casa Udinese

L’Udinese, che resta in contatto con il Leeds per la cessione di Jaka Bijol, sta monitorando anche il mercato offensivo in vista dell’uscita di Lorenzo Lucca. Tra i nomi seguiti c’è Josh Sargent, punta americana del Norwich accostata anche alla Roma.

In chiusura, il Torino ha deciso di esercitare il riscatto per Cristiano Biraghi dalla Fiorentina, assicurandosi così esperienza e spinta sulla fascia sinistra.