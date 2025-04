Corriere dello Sport: “Catanzaro, al “Ceravolo” l’incognita Palermo: Caserta studia la mossa anti-Pohjanpalo”

Il Catanzaro si prepara alla sfida cruciale contro il Palermo, consapevole di una costante che accompagna i recenti incroci tra le due squadre: ottimi risultati in trasferta per i giallorossi, ma ostacoli ripetuti al “Ceravolo”. Come ricorda Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, le ultime quattro partite giocate in Sicilia hanno fruttato ai calabresi tre vittorie e un pareggio, mentre in casa, contro i rosanero, gli ultimi tre confronti si sono chiusi sempre in parità.

Una gara dal sapore di anticipo playoff, con il Catanzaro avanti di tre punti in classifica e deciso ad allungare il margine. Si attende un pubblico delle grandi occasioni: oltre 10.000 i tifosi previsti sugli spalti. Nel quartier generale di Giovino, il tecnico Fabio Caserta lavora su soluzioni tattiche che potrebbero portare a novità significative, soprattutto nel reparto difensivo.

L’incognita Joel Pohjanpalo, punta di diamante del Palermo, potrebbe convincere Caserta a tornare alla difesa a quattro, reinserendo Antonini, finalmente recuperato dopo l’infortunio. Insieme a lui, come sottolinea il Corriere dello Sport, pronti a completare la linea difensiva ci sono i “fedelissimi” Brighenti, Scognamillo e Bonini, quest’ultimo protagonista in zona offensiva con 7 gol e 4 assist.

Nel corso degli ultimi allenamenti, Caserta ha provato anche La Mantia e Buso come mezzali, ma resta viva la candidatura del duo titolare Iemmello-Biasci, in gran forma e con grande intesa. A centrocampo, il tecnico si affiderà anche al palermitano Giacomo Quagliata, rinforzo di gennaio dalla Cremonese, che si è inserito rapidamente negli schemi giallorossi, garantendo forza fisica e spinta sulla sinistra, come testimoniato da 2 gol e 4 assist in pochi mesi.

Catanzaro e Palermo si avviano a uno scontro diretto che promette spettacolo e tensione: al “Ceravolo”, domenica, si giocherà molto più di tre punti.