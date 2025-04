Corriere dello Sport: “Strategia Palermo: Nikolaou torna, Dionisi disegna la formazione per Catanzaro”

Appello all’unità da parte di Alessio Dionisi, raccolto ieri a Torretta durante la conferenza stampa pre-Catanzaro. Come riportato da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il tecnico rosanero ha invitato tutto l’ambiente a fare quadrato in questo momento cruciale della stagione.

«Adesso è il momento di essere davvero tutti uniti – ha detto Dionisi –. Non ci sarà tempo di trovare colpevoli. Abbiamo un obiettivo e se saremo compatti, dentro e fuori, potremo raggiungerlo. Questa squadra va supportata fino in fondo». Il Palermo, settimo con 45 punti, domenica sarà impegnato in uno scontro diretto fondamentale al “Ceravolo” contro il Catanzaro, avversario pericoloso e in forma.

Come riporta ancora La Rosa sul Corriere dello Sport, il tecnico ha ribadito l’importanza della profondità della rosa in vista del ciclo di cinque gare ravvicinate: «È il momento giusto per dimostrare che abbiamo una rosa completa. Difficile che possano giocare sempre gli stessi. Quella col Catanzaro sarà una partita tosta e stimolante».

Le scelte e la probabile formazione

La strategia tattica pensata per la Carrarese, match poi rinviato, verrà riproposta anche a Catanzaro. L’allenamento a porte chiuse di lunedì ha dato qualche indicazione utile: Ceccaroni dovrebbe partire dal 1’, con Magnani al centro della difesa e Blin nuovamente a centrocampo. Segre, rientrante dalla squalifica, è stato provato come mezzala destra accanto a Ranocchia e Verre, con il compito di cucire il gioco tra la mediana e la trequarti. Brunori agirà tra le linee alle spalle di Pohjanpalo.

Da segnalare anche il ritorno in gruppo di Nikolaou, reduce da un infortunio alla caviglia, che con ogni probabilità partirà dalla panchina.

Con il Catanzaro a tre punti di distanza, sarà un vero e proprio crocevia per il futuro playoff del Palermo.