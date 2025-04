Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni: Dionisi ritrova Ceccaroni, Caserta si affida a Iemmello-Biasci

Domenica alle ore 15 il “Ceravolo” sarà teatro del big match tra Catanzaro e Palermo, sfida chiave nella corsa playoff di Serie B. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le due squadre si preparano con scelte quasi definitive per quanto riguarda gli undici titolari.

Il Catanzaro di Fabio Caserta si disporrà con un 3-5-2, affidandosi alla collaudata coppia d’attacco Iemmello-Biasci. In difesa torna Quagliata sulla corsia sinistra, mentre in mezzo rientra Pontisso. Resta ancora out Pittarello (squalificato), mentre sono indisponibili anche D’Alessandro, Pagano e Situm. Attenzione ai diffidati Bonini, Brighenti e Coulibaly, che rischiano in vista del prossimo turno.

Il Palermo di Alessio Dionisi, come anticipato sempre dal Corriere dello Sport, opterà per il 3-4-2-1 con Pohjanpalo punta centrale supportato da Brunori e Segre. In difesa torna titolare Ceccaroni, che formerà il terzetto con Magnani e Baniya (in vantaggio su Diakité). Ancora assente Gomis, tra i pali ci sarà Audero. Out anche Di Francesco, mentre sono ben quattro i diffidati tra i rosanero: Blin, Gomes, Lund e Nikolaou.

Le probabili formazioni

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Quagliata; Iemmello, Biasci.

Allenatore: Caserta.

A disposizione: Gelmi, Borrelli, Antonini, Corradi, Arditi, Coulibaly, Ilie, Seck, Compagnon, Maiolo, Buso, La Mantia.

Indisponibili: D’Alessandro, Pagano, Situm.

Squalificati: Pittarello.

Diffidati: Bonini, Brighenti, Coulibaly.

Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Gomes, Blin, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Desplanches, Sirigu, Diakité, Buttaro, Nikolaou, Vasic, Ranocchia, Verre, Di Mariano, Insigne, Le Douaron, Henry.

Indisponibili: Gomis, Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Blin, Gomes, Lund, Nikolaou.